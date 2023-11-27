Респект дня: Роналду заработал пенальти в азиатской ЛЧ, но сказал арбитру, что фола не было

В рамках группового этапа азиатской Лиги чемпионов Ан-Наср на своем поле встречался с Персеполисом.

Поединок завершился в нулевую ничью, однако встреча начиналась довольно интересно.

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Лидер хозяев Криштиану Роналду заработал пенальти на первых минутах после борьбы с соперником. Португалец моментально поднялся и подошел к судье, чтобы сказать, что нарушения не было.

В итоге главный арбитр встречи отменил одиннадцатиметровый удар после просмотра VAR.

Отметим, что Ан-Наср не проигрывает 20 матчей подряд – 18 побед и 2 ничьих.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду оправдали по делу об изнасиловании.

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