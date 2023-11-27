iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Респект дня: Роналду заработал пенальти в азиатской ЛЧ, но сказал арбитру, что фола не было

Рефери отменил свое первое решение.
Вчера, 22:45
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках группового этапа азиатской Лиги чемпионов Ан-Наср на своем поле встречался с Персеполисом.

Поединок завершился в нулевую ничью, однако встреча начиналась довольно интересно.

Читай также: Тен Хаг ответил на сравнения Гарначо с Руни и Роналду

Лидер хозяев Криштиану Роналду заработал пенальти на первых минутах после борьбы с соперником. Португалец моментально поднялся и подошел к судье, чтобы сказать, что нарушения не было.

В итоге главный арбитр встречи отменил одиннадцатиметровый удар после просмотра VAR.

Отметим, что Ан-Наср не проигрывает 20 матчей подряд – 18 побед и 2 ничьих.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду оправдали по делу об изнасиловании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

Статьи по теме

Криштиану Роналду: статистика-2023/2024 Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Экс-игрок Барселоны: Единственная плохая вещь в голе Гарначо - празднование в стиле Роналду Экс-игрок Барселоны: Единственная плохая вещь в голе Гарначо - празднование в стиле Роналду
Беллингем побил очередной голевой рекорд Роналду Беллингем побил очередной голевой рекорд Роналду
Дубль Роналду принес Ан-Насру очередную победу в чемпионате Саудовской Аравии Дубль Роналду принес Ан-Насру очередную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Невероятные голы Мирошниченко и Авагимяна в обзоре матча Днепр-1 - Черноморец
Невероятные голы Мирошниченко и Авагимяна в обзоре матча Днепр-1 - Черноморец

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Другие страны00:55
За рулем розового авто: Месси насладился отдыхом с семьей в Disney World
Европа00:20
Трехкратный чемпион АПЛ из Манчестер Юнайтед получил медаль ордена Британской империи
Вчера, 23:54
Европа23:54
Гол Цыганкова не помог Жироне обыграть Атлетик
Европа23:30
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа23:17
Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
Другие страны23:10
Не Месси. Стал известен самый ценный футболист сезона в MLS
Другие страны22:45
Респект дня: Роналду заработал пенальти в азиатской ЛЧ, но сказал арбитру, что фола не было
Лига Чемпионов22:23
Пушич анонсировал возвращение ключевого игрока Шахтера на матч с Антверпеном
Киберспорт22:01
sdy - лучший игрок ESL Challenger Jönköping 2023
Лига Чемпионов21:39
"Сильный соперник": Пушич назвал задачу Шахтера на матч с Антверпеном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK