Респект дня: Роналду заработал пенальти в азиатской ЛЧ, но сказал арбитру, что фола не было
В рамках группового этапа азиатской Лиги чемпионов Ан-Наср на своем поле встречался с Персеполисом.
Поединок завершился в нулевую ничью, однако встреча начиналась довольно интересно.
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Лидер хозяев Криштиану Роналду заработал пенальти на первых минутах после борьбы с соперником. Португалец моментально поднялся и подошел к судье, чтобы сказать, что нарушения не было.
В итоге главный арбитр встречи отменил одиннадцатиметровый удар после просмотра VAR.
Отметим, что Ан-Наср не проигрывает 20 матчей подряд – 18 побед и 2 ничьих.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду оправдали по делу об изнасиловании.
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