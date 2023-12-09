Барселона намерена усилиться хавбеком из второго английского дивизиона

Уилфрид Ндиди может перебраться в стан каталонцев уже зимой.

Каталонская Барселона продолжает искать усиление опорной зоны.

Как сообщает издание Sport, "сине-гранатовые" хотят подписать Уилфрида Ндиди из Лестера. Несмотря на то, что нигерийца летом можно будет подписать бесплатно коллектив Хави хочет приобрести его уже зимой.

Барса давно следит за Ндиди, но ранее "лисы" запрашивали сумму в 60 млн евро, что казалось для руководства каталонцев завышенным ценником.

Боссы испанского гранда рассматривали и другие варианты, но Уилфрид является самым реальным подписанием из возможных.

Ранее сообщалось, что Барселона интересуется одноклубником Миколенко.

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