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Барселона заинтересована в услугах одноклубника Миколенко

Амаду Онана может закрыть позицию опорника на долгие годы.
Сегодня, 10:28
Амаду Онана / Getty Images
Амаду Онана / Getty Images

Каталонская Барселона нашла вариант, который способен решить ее проблемы в опорной зоне на долгий срок.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, скауты испанского гранда долго следили за Амаду Онана из Эвертона и у них сложилось о бельгийце хорошее впечатление. Их привлекает умение Амаду отбирать мяч, выносливость и его игра на втором этаже

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Однако, подписать футблиста будет не просто, ведь Эвертон хочет сохранить его и этому способствует длительный контракт с "ирисками".

Задача может упроститься, если коллектив Шона Дайча, пострадавший от снятия очков, вылетит из АПЛ, но, благодаря победе над Ньюкаслом команда уже поднялась из зоны вылета. Transfermarkt оценивает Амаду Онана в 50 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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