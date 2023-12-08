Барселона заинтересована в услугах одноклубника Миколенко

Каталонская Барселона нашла вариант, который способен решить ее проблемы в опорной зоне на долгий срок.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, скауты испанского гранда долго следили за Амаду Онана из Эвертона и у них сложилось о бельгийце хорошее впечатление. Их привлекает умение Амаду отбирать мяч, выносливость и его игра на втором этаже

Читай также: Барселона не намерена продавать игроков этой зимой

Однако, подписать футблиста будет не просто, ведь Эвертон хочет сохранить его и этому способствует длительный контракт с "ирисками".

Задача может упроститься, если коллектив Шона Дайча, пострадавший от снятия очков, вылетит из АПЛ, но, благодаря победе над Ньюкаслом команда уже поднялась из зоны вылета. Transfermarkt оценивает Амаду Онана в 50 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!