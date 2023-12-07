Барселона не намерена продавать игроков этой зимой

Разве что в случае сумасшедших предложений.

Барселона точно определилась с как минимум исходящими трансферными планами, пишет Mundo Deportivo.

По информации издания, каталонцы не намерены продавать никого из своих игроков в январе.

Деку и Хави считают, что команде не хватает глубины состава, потому любой исходящий трансфер может быть проблемой.

Однако, при этом, руководство клуба готово рассмотреть "безумные" предложения. В частности, он саудовских клубов. Очевидно, в случае продажи футболиста, клуб будет стремиться сразу найти замену.

Ранее сообщалось, что в 2022 году МЮ пытался переманить звезду Барселоны.

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