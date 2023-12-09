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Лапорта: Наш чемпионат конкурентоспособнее АПЛ

Довольно смелые слова президента Барселоны.
Сегодня, 18:10
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Жоан Лапорта заявил, что Ла Лига - самая сильная и конкурентная лига в мире.

По словам президента Барселоны, любая испанская команда способна на равных играть с любой командой любого чемпионата.

"Испанская лига – самая конкурентоспособная в Европе, на мой взгляд, даже больше, чем английская. У нас есть Барселона, Реал, Атлетико и Реал Сосьедад. Все эти команды сейчас играют в Лиге чемпионов. Это высшее проявление прекрасного сезона.

Жирона занимает первое место и играет в красивый и очень конкурентоспособный футбол. Лига, в которой есть Атлетик, Валенсия и Вильярреал, не может быть слабой.

Ла Лига – одна из самых конкурентоспособных лиг в Европе. Большинство испанских команд, вероятно, могут играть с любой командой из других чемпионатов», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее также сообщалось, что Барселона рассматривает трансфер хавбека из Чемпионшипа.

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