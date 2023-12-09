Ярмолюк - лучший игрок Брентфорда в матче против Шеффилда по версии SofaScore
Статистический портал отметил перформанс украинца.
В рамках 16-го тура АПЛ Брентфорд неожиданно проиграл Шеффилду.
Во втором тайме в составе "пчел" вместо Френка Оньеки вышел украинец Егор Ярмолюк. Футболист стал лучшим игроком матча в своей команде по версии SofaScore.
Хавбеку поставили оценку 7.3 балла. На счету Ярмолюка за отведенное ему время 100% удачных попыток дриблинга, 82% точных передач, 1 удар в створ, 100% выигранных наземных единоборств, 4 потери мяча, 1 перехват и 2 отбора.
Отметим, что коллектив украинского игрока на данный момент занимает 11 место с 19 очками.
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