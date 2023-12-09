Шеффилд Юнайтед - Брентфорд: обзор и результат матча чемпионата Англии

"Пчелы" не смогли добыть хотя бы ничью в матче с Шеффилдом.

В рамках 16-го тура АПЛ Шеффилд Юнайтед на домашнем стадионе встретился с Брентфордом.

Первый тайм получился довольно скучным с небольшим игровым преимуществом гостей, но именно игроку хозяев удалось запомниться главным хайлайтом первой половины встречи и, пожалуй, что всего матча.

Джеймс МакАти на последних минутах до перерыва решил пробить из-за пределов штрафной площадки и отправил мяч в дальний угол ворот. Марк Флеккен был бессилен.

Во второй 45-минутке на поле появился украинец Егор Ярмолюк. Сам поединок продолжил проходить без особых опасных моментов, хотя, в этот раз по игре немногим лучше выглядели "клинки", которые в итоге достаточно заслуженно добыли минимальную победу.

Для коллектива Криса Уайлдера это первый "сухой матч" в текущем сезоне и вторая победа в АПЛ.

Статистика матча чемпионата Англии Шеффилд - Брентфорд

Шеффилд - Брентфорд 1:0

Гол: МакАти, 43

xG: 0.77 - 0.72

Удары: 9 - 10

Удары в створ: 4 - 4

Владение мячом: 40% - 60%

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