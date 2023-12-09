Боруссия Д - РБ Лейпциг: результат матча

В субботу, 9 декабря, дортмундская Боруссия сошлась с РБ Лейпцигом за место в топ-4.

И матч сразу же стал невероятно интересным. На 13-й минуте Лоис Опенда устремляется на свидание с Кобелем, но его догоняет и сбивает Хуммельс - желтая и пенальти. Однако судья идет смотреть ВАР и меняет решение - Хуммельс удален, а РБ получает право лишь на штрафной.

"Быки" сразу же прижали хозяев к их воротам, но счет удалось открыть лишь на 32-й минуте и снова неудача "шмелей" - автогол Бенсебайни после углового. В конце тайма Боруссия вдруг смогла ответить, и даже неожиданно сравняла счет.

Во-втором тайме снова хозяевам не повезло. Кобель отбил удар Симонса, однако прямо на ногу Баумгартнеру, который и вывел РБ снова вперед. До конца матча у "быков" были моменты закрыть наконец игру, что, собственно, и произошло на 90+1 минуте. Поульсен красивым ударом снял последние вопросы. Почти все, ведь в следующей атаке забил Фюллькруг, "шмели" бились до последнего.

Статистика матча Боруссия Д - РБ Лейпциг 14-го тура Бундеслиги

Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3

Голы: Зюле, 45+6, Фюллькруг, 90+3 - Бенсебайни, 32, Баумгартнер, 54, Поульсен, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 1,59 - 2,69

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 18 - 24

Удары в створ: 6 - 8

Фолы: 6 - 11

Боруссия Д: Кобель - Менье (Рейна, 82), Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебайни (Мален, 82) - Ройс (Адейеми, 71), Джан, Брандт, Озджан, Байно-Гиттенс (Зюле, 19) - Фюллькруг.

РБ Лейпциг: Бласвих - Клостерманн, Лукеба, Симакан - Хенрихс, Раум, Шлагер, Айдара (Кампль, 81), Баумгартнер (Форсберг, 75), Симонс (Шешко, 76) - Опенда (Поульсен, 75).

Предупреждения: Озджан, 60 - Симакан, 35, Симонс, 61, Опенда, 66

Удаление: Хуммельс, 15

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