Барселона нацелились на хавбека Тоттенхэма
Каталонцы интересуются Джованни Ло Сельсо.
Каталонская Барселона намерена усилить линию полузащиты.
Как сообщает издание Sport, испанский гранд нацелился на хавбека Тоттенхэма Джованни Ло Сельсо.
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Аргентинец привлек внимание Хави еще в прошлом сезоне, когда тот играл за Вильярреал.
"Шпоры" не намерены отпускать полузащитника из-за его удачной игры в последних матчах.
Желание Барсы подписать Джованни связано с травмой Гави, из-за которой он пропустит остаток сезона.
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