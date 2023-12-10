Барселона нацелились на хавбека Тоттенхэма

Каталонская Барселона намерена усилить линию полузащиты.

Как сообщает издание Sport, испанский гранд нацелился на хавбека Тоттенхэма Джованни Ло Сельсо.

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Аргентинец привлек внимание Хави еще в прошлом сезоне, когда тот играл за Вильярреал.

"Шпоры" не намерены отпускать полузащитника из-за его удачной игры в последних матчах.

Желание Барсы подписать Джованни связано с травмой Гави, из-за которой он пропустит остаток сезона.

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