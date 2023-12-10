Реал и Арсенал интересуются английским талантом

Кейлан Викерс может обойтись желающим в смешную сумму.

Английский талант Кейлан Викерс привлек внимание топ-клубов.

Как сообщает издание The Sun, в услугах 18-летнего Викерса заинтересованы Арсенал и Реал. За игрока просят всего 1 млн евро.

Читай также: Сербский клуб побил рекорд Реала, который держался более 50 лет

Такие смешные запросы связаны с финансовыми проблемами Рединга, за который он выступает.

В текущем сезоне за клуб третьего дивизиона хавбек провел 19 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 4 ассиста.

Кейлан выступает на позиции атакующего полузащитника и может играть на обоих флангах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!