Реал и Арсенал интересуются английским талантом
Кейлан Викерс может обойтись желающим в смешную сумму.
Английский талант Кейлан Викерс привлек внимание топ-клубов.
Как сообщает издание The Sun, в услугах 18-летнего Викерса заинтересованы Арсенал и Реал. За игрока просят всего 1 млн евро.
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Такие смешные запросы связаны с финансовыми проблемами Рединга, за который он выступает.
В текущем сезоне за клуб третьего дивизиона хавбек провел 19 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 4 ассиста.
Кейлан выступает на позиции атакующего полузащитника и может играть на обоих флангах.
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