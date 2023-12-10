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Реал и Арсенал интересуются английским талантом

Кейлан Викерс может обойтись желающим в смешную сумму.
Сегодня, 15:32
Кейлан Викерс / Getty Images
Кейлан Викерс / Getty Images

Английский талант Кейлан Викерс привлек внимание топ-клубов.

Как сообщает издание The Sun, в услугах 18-летнего Викерса заинтересованы Арсенал и Реал. За игрока просят всего 1 млн евро.

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Такие смешные запросы связаны с финансовыми проблемами Рединга, за который он выступает. 

В текущем сезоне за клуб третьего дивизиона хавбек провел 19 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 4 ассиста.

Кейлан выступает на позиции атакующего полузащитника и может играть на обоих флангах. 

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