Сербский клуб побил рекорд Реала, который держался более 50 лет
Црвена Звезда имеет самую длинную домашнюю серию без поражений.
Сербская Црвена Звезда побила рекорд мадридского Реала по серии без поражений в домашних матчах.
В субботу, 9 декабря, белградский клуб обыграл дома Младость и довел серию домашних матчей без поражений до 122. Црвена Звезда не проигрывает дома с 2017 года.
Таким образом сербская команда побила рекорд мадридского Реала - 121 домашний матч подряд без поражений.
Этот рекорд был установлен с 1957 по 1965 год и продержался более 50 лет.
Ранее, напомним, "сливочные" потеряли очки в матче с Бетисом.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!