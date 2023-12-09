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Футбол

Сербский клуб побил рекорд Реала, который держался более 50 лет

Црвена Звезда имеет самую длинную домашнюю серию без поражений.
Сегодня, 19:51
Александар Драгович / Getty Images
Александар Драгович / Getty Images

Сербская Црвена Звезда побила рекорд мадридского Реала по серии без поражений в домашних матчах.

В субботу, 9 декабря, белградский клуб обыграл дома Младость и довел серию домашних матчей без поражений до 122. Црвена Звезда не проигрывает дома с 2017 года.

Таким образом сербская команда побила рекорд мадридского Реала - 121 домашний матч подряд без поражений. 

Этот рекорд был установлен с 1957 по 1965 год и продержался более 50 лет.

Ранее, напомним, "сливочные" потеряли очки в матче с Бетисом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Црвена Звезда

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