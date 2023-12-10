Защитник Ман Сити проводит юбилейный матч за клуб

В рамках 16-го тура АПЛ Манчестер Сити встречается с Лутоном.

Защитник "горожан" Натан Аке празднует в данном матче свой юбилей. Нидерландец проводит 100-ый матч за свой нынешний клуб во всех турнирах.

Читай также: Холанд не сыграет против аутсайдера АПЛ

Аке перебрался в стан коллектива Пепа Гвардиолы в 2020 году из Борнмута за 50 млн евро.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!