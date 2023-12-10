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Защитник Ман Сити проводит юбилейный матч за клуб

Натан Аке достиг отметки в 100 игр.
Сегодня, 16:25
Натан Аке / Getty Images
Натан Аке / Getty Images

В рамках 16-го тура АПЛ Манчестер Сити встречается с Лутоном.

Защитник "горожан" Натан Аке празднует в данном матче свой юбилей. Нидерландец проводит 100-ый матч за свой нынешний клуб во всех турнирах.

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Аке перебрался в стан коллектива Пепа Гвардиолы в 2020 году из Борнмута за 50 млн евро.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0.

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