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Подруги игроков сборной Англии хотят забронировать замок на время Евро

Девушки намерены наверстать упущенное в Катаре.
Сегодня, 14:34
Трент Александер-Арнольд / Getty Images
Трент Александер-Арнольд / Getty Images

Подруги игроков сборной Англии могут арендовать замок на время выступления их партнеров на Евро, пишет The Sun.

В частности партнерши Кьерана Триппьера, Кайла Уокера, Люка Шоу, Харри Магуайра и других игроков решили красиво провести время в Германии.

Инсайдеры сообщают, что девушки намерены наверстать упущенное во время ЧМ в Катаре, где довольно строгие порядки.

Сейчас они выбирают между несколькими пятизвездочными курортами в Германии, и даже подумывают арендовать целый замок.

Ранее также сообщалось, что МЮ готов отпустить своего форварда свободным агентом.

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