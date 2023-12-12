Президент УЕФА провел телефонный разговор с Зеленским

Президент УЕФА Александр Чеферин поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В сообщении говорится, что в телефонном разговоре Чеферин и Зеленский обменялись мыслями касаемо вопросов геополитики и спорта.

Читай также: Чеферин намерен внести правки в устав УЕФА, чтобы балотироваться на еще один срок

Глава европейского футбола выразил надежду на скорое завершение войны в Украине, а также пожелал удачи нашей сборной в предстоящих матчах плей-офф отбора на Евро-2024.

Зеленский поблагодарил Чеферина за поддержку, которую УЕФА оказывает ему лично и народу Украины с момента начала войны, а также за продвижение мира, толерантности и справедливости при помощи турниров под эгидой организации.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!