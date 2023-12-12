Капитан Челси получил очередную тяжелую травму
Рис Джеймс снова пропустит длительный срок.
Капитан лондонского Челси Рис Джеймс получил очередную тяжелую травму.
Как сообщает пресс-служба Челси, англичанин прошел обследование, которое выявило у него повреждение задней поверхности бедра.
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Журналист Натан Гиссинг отмечает, что Рис прпоустит, как минимум, три месяца, восстанавливаясь от данной травмы.
Стоит сказать, что эту же травму Джеймс уже переносил в начале текущего сезона.
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