Капитан Челси получил очередную тяжелую травму

Капитан лондонского Челси Рис Джеймс получил очередную тяжелую травму.

Как сообщает пресс-служба Челси, англичанин прошел обследование, которое выявило у него повреждение задней поверхности бедра.

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Журналист Натан Гиссинг отмечает, что Рис прпоустит, как минимум, три месяца, восстанавливаясь от данной травмы.

Стоит сказать, что эту же травму Джеймс уже переносил в начале текущего сезона.

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