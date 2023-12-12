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Топ-клуб АПЛ продлил контракт с одним из лидеров

Дестини Удоджи останется в стане Тоттенхэма надолго.
Сегодня, 15:59
Дестини УДоджи / Getty Images
Дестини УДоджи / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм продлил контракт с одним из лидеров клуба.

Как сообщает пресс-служба "шпор", Дестини Удоджи подписал новое соглашение. Договор будет действителен до 2030 года.

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Финансовые детали сделки с итальянским защитником на данный момент остаются неизвестными.

Отметим, что Удоджи стал игроком Тоттенхэма в 2022 году, но сезон-2022/23 провел в аренде в Удинезе. В текущем сезоне Дестини провел 14 матчей в АПЛ, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи.

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