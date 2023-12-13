Президент турецкого клуба, ударивший судью, прокомментировал инцидент

Президент Анкарагюджю Фарук Коджа, избивший после матча местной лиги рефери, высказался о случившемся

Коджа заявил, что спорт должен быть площадкой для джентльменских игр, поэтому, он подает в отставку со своего поста.

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"Я хотел бы извиниться перед турецким судейским сообществом, спортивной общественностью и нашим народом, особенно перед господином Мелером и его семьей, за отношение, которое я продемонстрировал к арбитру Халилу Умуту Мелеру после матча против Чайкур Ризеспор вчера вечером.

Как и почему дело дошло до этого - не зависит от инцидента. Какой бы большой ни была несправедливость или правонарушение, ничто не может легитимизировать или объяснить совершенное мной насилие, которого я, безусловно, не желаю.

Спортивные площадки должны быть местом для джентльменской игры. Любое поведение, бросающее тень на честную игру, включая мое поведение, не должно иметь места на стадионах и в залах.

Как человек, который всегда выступал с конструктивными инициативами в этом направлении с того дня, как я стал президентом Анкарагюджю, я испытываю большой стыд за то, что сыграл важную роль в создании противоположной среды.

Я хотел бы объявить общественности, что я подал в отставку с поста президента Анкарагюджю, чтобы предотвратить дальнейший вред клубу, болельщикам, сообществу, в котором я нахожусь, и моей семье", - заявил функционер.

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