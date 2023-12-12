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Матчи всех турецких лиг были перенесены из-за нападения президента Анкарагюджю на судью

Своим неадекватным поведением Фарук Коджа парализовал весь национальный футбол.
Сегодня, 09:32
Нападение президента Анкарагюджю на судью / Getty Images
Нападение президента Анкарагюджю на судью / Getty Images

Ближайшие матчи во всех турецких футбольных лигах были перенесены на неопределенный срок футбольной ассоциацией страны после того, как президент Анкарагюджю Фарук Коджа избил арбитра после матча Суперлиги против Ризеспора (1:1), сообщает Sky Sports.

В заявлении, опубликованном через несколько часов после окончания матча, Федерация футбола Турции заявила, что осуждает "бесчеловечное и гнусное" нападение на судью.

"Мы внимательно следим за состоянием здоровья Халила Умута Мелера и желаем скорейшего выздоровления нашему ценному арбитру".

"Это бесчеловечное и гнусное нападение было совершено против всех участников турецкого футбола. Все, кто нападал на судей и поощрял преступления против судей, являются соучастниками этого гнусного преступления".

Источник: Getty Images

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"Безответственные заявления президентов клубов, менеджеров, тренеров и телекомментаторов в адрес судей подготовили почву для сегодняшней подлой атаки".

"По согласованию с нашим государством против виновных и зачинщиков этого бесчеловечного нападения возбуждены все заслуженные уголовные дела. Клуб, президент, тренеры и все преступники, напавшие на Халила Умута Мелера, будут наказаны самым суровым образом".

"По решению совета директоров Федерации футбола Турции матчи во всех лигах перенесены на неопределенный срок".

Федерация футбола Турции решила провести внеочередное заседание после инцидента. Инцидент быстро дошел до президента Турции Реджепа Эрдогана, который также осудил нападение.

К тому же, по словам министра внутренних дел Али Ерликая, был выдан ордер на арест Фарука Коджи. Он также добавил, что два человека уже были задержаны в рамках судебного расследования.

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