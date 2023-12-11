Били руками и ногами: в Турции избили главного судью матча - в драке участвовал президент клуба
Халил Мелер стал жертвой нападения.
В рамках 15-го тура чемпионата Турции Анкарагюджю принимал Ризеспор. Поединок закончился вничью (1:1) и с большим скандалом.
После финального свистка на поле выбежал президент Анкарагюджю Фарук Коджа, который ударил главного арбитра Халила Мелера. После этого арбитра били уже ногами.
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Анкарагюджю ввел в счете до 90+7 минуте, однако затем пропустил. Со старта второго тайма клуб играл в меньшинстве.
Ранее сообщалось, что защитник в Саудовской Аравии выбил мяч из рук вратаря, заработав самый глупый пенальти.
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