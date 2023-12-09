Самый глупый пенальти: защитник в Саудовской Аравии выбил мяч из рук вратаря

В рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Хазем на своем поле принимал Аль-Фатех.

На старте поединка произошел курьезный момент. Защитник гостей Фахад Аль-Харби заработал пенальти в ворота своей команды.

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Игрок решил похвалить вратаря Якоба Ринне после пойманного мяча, однако случайно зацепил мяч рукой. Судья поставил пенальти, который был реализован.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фатех занимает седьмое место.

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