Самый глупый пенальти: защитник в Саудовской Аравии выбил мяч из рук вратаря
Фахаб Аль-Харби стал автором курьезного момента.
В рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Хазем на своем поле принимал Аль-Фатех.
На старте поединка произошел курьезный момент. Защитник гостей Фахад Аль-Харби заработал пенальти в ворота своей команды.
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Игрок решил похвалить вратаря Якоба Ринне после пойманного мяча, однако случайно зацепил мяч рукой. Судья поставил пенальти, который был реализован.
В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фатех занимает седьмое место.
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