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"Вот это путешествие": Роналду - про 1200-й матч в карьере

Португалец не спешит заканчивать свою футбольную деятельность.
Сегодня, 07:42
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду провел 1200 матч в карьере.

В рамках чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср разгроми Аль-Рияд (4:1), а португалец забил и сделал голевой пас.

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Роналду прокомментировал свое игровое достижение.

"Еще три очка! Благодарю всех моих партнеров по команде, которые помогли мне достичь 1200-го матча.

Вот это путешествие, но мы еще не закончили!", - написал Роналду.

Всего за карьеру Криштиану забил 868 голов. В составе саудовского клуба он провел 46 матчей, в которых забил 39 голов и сделал 12 голевых передач.

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