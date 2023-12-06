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"Великий чемпион": бывший гендиректор Ювентуса оценил влияние Роналду на команду

Португалец влиял на развитие туринского гранда.
Сегодня, 12:52
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Бывший генеральный директор Ювентуса Беппе Маротта вспомнил выступления Криштиану Роналду за команду.

Специалист заявил, что португалец был лидером команды на поле и за его пределами.

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"Роналду был очень хорошим игроком и остается им сейчас, но прежде всего Криштиану – великий чемпион. Чемпион – тот человек, которому удается передать убеждения партнерам по команде.

Роналду был своего рода лидером команды, он был самым известным лидером и втягивал в игру остальных. Все было непросто, но Роналду не злил меня", - приводит слова Маротты Goal.

Ранее Роналду отреагировал на выход Ан-Насра в плей-офф азиатской Лиги чемпионов.

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