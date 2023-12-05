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"Как этого клоуна еще не уволили?": Пирс Морган унизил Тен Хага, вспомнив скандал с Роналду

Шоумен потроллил нидерландского специалиста.
Сегодня, 12:57
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Телеведущий Пирс Морган в очередной раз раскритиковал Эрика тен Хага.

Шоумен опубликовал в Twitter фотографию тренера и написал: "Как этого клоуна еще не уволили?".

Тен Хаг также отреагировал на то, что половину игроков команды не поддерживают Тен Хага: "Только половина?".

Финальной точкой стало то, что Морган, который брал интервью у Роналду в 2022 году, опубликовал скриншоты из беседы с португальцем и написал: "Напоминание: все, что Криштиану сказал мне о Манчестер Юнайтед и Эрике тен Хаге год назад, оказалось правдой".

Ранее бывший хавбек англичан рассказал о проблемах с дисциплиной в клубе.

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