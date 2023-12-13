Вингер Баварии: Сейчас команда находится не в лучшей форме
Мюнхенцам предстоит многое исправить в межсезонье.
Вингер Баварии Кингсли Коман поделился мыслями о текущих результатах клуба.
По словам француза, сейчас "красные" не на своем пике.
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"Мы сейчас в хорошей форме, но пока не в лучшей. В прошлом сезоне мы были на высоте в первой половине сезона, но не так сильно во второй
Теперь мы хотим улучшиться и быть выдающимися во второй половине, потому что именно тогда это имеет значение, именно тогда это наиболее важно", - заявил Кингсли
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