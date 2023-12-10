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Спортдир Баварии прокомментировал унизительное поражение от Айнтрахта

Кристоф Фройнд считает, что вчерашняя проблема мюнхенцев была не в отсутствии качества.
Сегодня, 12:49
Кристоф Фройнд / Getty Images
Кристоф Фройнд / Getty Images

Спортивный директор мюнхенской Баварии Кристоф Фройнд высказался о провсльном поединке с франкфуртским Айнтрахтом. 

Функционер считает, что красные" недооценили соперника. 

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"Для меня вчерашняя игра была проблемой отношения, а не качества.

Мы не можем ничего отнять у Франкфурта, они действительно хорошо выступили. Но мы не можем выходить на игру в таком состоянии.

В перерыве было сказано, что нужно забить гол и сделать счет 3:2, тогда все возможно. У нас был огромный шанс, которым мы не воспользовались, но затем сразу же пропустили четвертый", - сказал Фройнд. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Айнтрахт Франкфурт Бавария Мюнхен

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