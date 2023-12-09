Айнтрахт - Бавария: обзор и результат матча чемпионата Германии 09.12.2023
В рамках 14 тура чемпионата Германии Бавария встретилась в гостях с Айнтрахтом.
Для "красных" матч практически сразу начал превращать на кошмар. Уже на 12-й минуте Фарес Шаиби попал в перекладину, но Омар Мармуш оказался первым на добивании и открыл счет в поединке.
На 31-й минуте Дина-Ебимбе после отличного сольного прохода пробил по воротам Мануэля Нойера. Опытный немецкий голкипер оказался бессильным и преимущество "орлов" удвоилось.
Спустя еще 5 минут Уго Ларссон довел счет до разгромного, но до перерыва Йозуа Киммих успел дать маленькую надежду своей команде, сократив отставание.
Впрочем, после возобновления игры уже упомянутый Дина-Ебимбе оформил дубль, а Ансгар Кнауфф поставил точку в матче.
Бавария могла забить еще раз в конце матча, но главный бомбардир коллектива Томаса Тухеля не смог записать на свой счет гол сегодня, ибо ему помешал своим сейвом Кевин Трапп.
Статистика матча чемпионата Германии Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария 5:1
Голы: Мармуш, 12, Дина-Ебимбе, 31, 50, Ларссон, 36, Кнауфф, 60 - Киммих, 43
xG: 1.61 - 1.98
Удары: 14 - 17
Удары в створ: 6 - 6
Владение мячом: 37% - 63%
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