Айнтрахт - Бавария: обзор и результат матча чемпионата Германии 09.12.2023

В рамках 14 тура чемпионата Германии Бавария встретилась в гостях с Айнтрахтом.

Для "красных" матч практически сразу начал превращать на кошмар. Уже на 12-й минуте Фарес Шаиби попал в перекладину, но Омар Мармуш оказался первым на добивании и открыл счет в поединке.

На 31-й минуте Дина-Ебимбе после отличного сольного прохода пробил по воротам Мануэля Нойера. Опытный немецкий голкипер оказался бессильным и преимущество "орлов" удвоилось.

Спустя еще 5 минут Уго Ларссон довел счет до разгромного, но до перерыва Йозуа Киммих успел дать маленькую надежду своей команде, сократив отставание.

Впрочем, после возобновления игры уже упомянутый Дина-Ебимбе оформил дубль, а Ансгар Кнауфф поставил точку в матче.

Бавария могла забить еще раз в конце матча, но главный бомбардир коллектива Томаса Тухеля не смог записать на свой счет гол сегодня, ибо ему помешал своим сейвом Кевин Трапп.

Статистика матча чемпионата Германии Айнтрахт - Бавария

Айнтрахт - Бавария 5:1

Голы: Мармуш, 12, Дина-Ебимбе, 31, 50, Ларссон, 36, Кнауфф, 60 - Киммих, 43

xG: 1.61 - 1.98

Удары: 14 - 17

Удары в створ: 6 - 6

Владение мячом: 37% - 63%

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