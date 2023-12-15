Защитник Вильярреала получил травму головы, столкнувшись с партнером

Вильярреал подтвердил, что Маттео Габбиа получил травму головы, пишет Marca.

Итальянский защитник, принадежащий Милану, получил повреждение в матче против Ренна. В игровом эпизоде Габбиа ударился головой о колено Рауля Альбиоля.

Защитник потерял сознание, так что поле Габбиа покидал на носилках с обездвиженной шеей.

К счастью, обошлось без трагедии. Сам Маттео в Инстаграме поделился сторис, что с ним все хорошо, а позднее и клуб официально подтвердил лишь небольшое поверждение.

Ранее также сообщалось, что Реал все еще интересуется Мбаппе.

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