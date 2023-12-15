iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Вильярреала получил травму головы, столкнувшись с партнером

Обошлось без трагических последствий.
Сегодня, 11:56
Маттео Габбиа / Getty Images
Маттео Габбиа / Getty Images

Вильярреал подтвердил, что Маттео Габбиа получил травму головы, пишет Marca.

Итальянский защитник, принадежащий Милану, получил повреждение в матче против Ренна. В игровом эпизоде Габбиа ударился головой о колено Рауля Альбиоля.

Защитник потерял сознание, так что поле Габбиа покидал на носилках с обездвиженной шеей.

К счастью, обошлось без трагедии. Сам Маттео в Инстаграме поделился сторис, что с ним все хорошо, а позднее и клуб официально подтвердил лишь небольшое поверждение.

Ранее также сообщалось, что Реал все еще интересуется Мбаппе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на третьем этапе Кубка мира Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на третьем этапе Кубка мира
"Ничего не подписано": Промоутер Джошуа выступил с заявлением по поводу боя с Уайлдером "Ничего не подписано": Промоутер Джошуа выступил с заявлением по поводу боя с Уайлдером
Ювентус нашел замену Влаховичу в Бундеслиге Ювентус нашел замену Влаховичу в Бундеслиге
Каррагер: Ливерпуль не выглядит как чемпион АПЛ Каррагер: Ливерпуль не выглядит как чемпион АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Биатлон15:00
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на третьем этапе Кубка мира
Бокс14:58
"Ничего не подписано": Промоутер Джошуа выступил с заявлением по поводу боя с Уайлдером
Европа14:56
Ювентус нашел замену Влаховичу в Бундеслиге
Европа14:40
Каррагер: Ливерпуль не выглядит как чемпион АПЛ
Лига Европы14:25
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
Формула 113:55
Стало известно, под каким названием будет выступать Заубер
Биатлон13:50
Сборная Украины впервые в истории выиграла смешанную эстафету на юниорском Кубке IBU
Европа13:16
Лидер Баварии намерен впервые в карьере нанять агента
Бокс12:58
Теофимо Лопес подерется с еще одним экс-соперником Ломаченко
Киберспорт12:52
BLAST Premier Fall Final 2023: MOUZ выбили Cloud9, NaVi сыграют с G2
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK