Защитник Вильярреала получил травму головы, столкнувшись с партнером
Обошлось без трагических последствий.
Вильярреал подтвердил, что Маттео Габбиа получил травму головы, пишет Marca.
Итальянский защитник, принадежащий Милану, получил повреждение в матче против Ренна. В игровом эпизоде Габбиа ударился головой о колено Рауля Альбиоля.
Защитник потерял сознание, так что поле Габбиа покидал на носилках с обездвиженной шеей.
К счастью, обошлось без трагедии. Сам Маттео в Инстаграме поделился сторис, что с ним все хорошо, а позднее и клуб официально подтвердил лишь небольшое поверждение.
Ранее также сообщалось, что Реал все еще интересуется Мбаппе.
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