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Брайтон де Дзерби установил антирекорд АПЛ

"Чайки" слишком часто ошибаются в обороне в этом сезоне.
Сегодня, 17:30
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Англии Брайтон на выезде встречается с Арсеналом.

На старте второго тайма "чайки" пропустили обидный гол. Ян-Поль Ван Хеке не сумел вынести мяч из штрафной после подачи углового и он оказался у Габриэля Жезуса, который легко переправил мяч в ворота.

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Таким образом, коллектив Роберто де Дзерби установил антирекорд текущего сезона АПЛ. Футболисты Брайтона совершили пять ошибок, приведших к голам в их ворота в этой кампании. Ни одна из команд чемпионата Англии не сделала это такое же количество раз.

На момент написания новости все еще идет второй тайм. Счет - 1:0 в пользу "канониров".

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