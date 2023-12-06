iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок Брайтона де Дзерби установил рекорд текущего сезона АПЛ

Джек Хиншельвуд отметился голом в матче против Брентфорда.
Вчера, 23:04
Джек Хиншельвуд / Getty Images
Джек Хиншельвуд / Getty Images

В рамках 15 тура АПЛ Брайтон встречается с Брентфордом. 

Во втором тайме за "чаек" отличился их воспитанник Джек Хиншельвуд, установивший рекорд текущего сезона АПЛ.

Хиншельвуд в возрасте 18 лет и 239 дней стал самым молодым автором гола в этой кампании чемпионата Англии.

На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 2:1 в пользу коллектива Роберто де Дзерби.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Роберто де Дзерби

Статьи по теме

Борнмут с Забарным обыграл Кристал Пэлас, Брентфорд с Ярмолюком уступил Брайтону Борнмут с Забарным обыграл Кристал Пэлас, Брентфорд с Ярмолюком уступил Брайтону
Де Дзерби высказался о своем будущем Де Дзерби высказался о своем будущем
Почеттино - о матче с Брайтоном: Команда устала, но счастлива Почеттино - о матче с Брайтоном: Команда устала, но счастлива
Дубль Мактоминея против ассиста Мудрика: Манчестер Юнайтед одержал победу над Челси Дубль Мактоминея против ассиста Мудрика: Манчестер Юнайтед одержал победу над Челси
Помочь журналистам

Видео

Лутон - Арсенал 3:4 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Лутон - Арсенал 3:4 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:18
Дубль Мактоминея против ассиста Мудрика: Манчестер Юнайтед одержал победу над Челси
Европа00:12
Астон Вилла неожиданно обыграла Манчестер Сити
Вчера, 23:41
Европа23:41
Борнмут с Забарным обыграл Кристал Пэлас, Брентфорд с Ярмолюком уступил Брайтону
Европа23:30
Ливерпуль уверенно обыграл главного аутсайдера АПЛ
Бокс23:09
Уайлдер назвал бой, который будет больше поединка Усик - Фьюри
Европа23:04
Игрок Брайтона де Дзерби установил рекорд текущего сезона АПЛ
Европа22:42
Экс-игрок Челси: Я бы использовал Мудрика в центре атаки
Бокс22:25
Отец Фьюри сделал неожиданно осторожный прогноз на бой с Усиком
Европа22:11
Гвардиола рассказал, в каком случае готов завершить карьеру тренера
Европа21:47
Арсенал и Ньюкасл заинтересованы в услугах испанского таланта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK