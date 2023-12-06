Игрок Брайтона де Дзерби установил рекорд текущего сезона АПЛ

Джек Хиншельвуд отметился голом в матче против Брентфорда.

В рамках 15 тура АПЛ Брайтон встречается с Брентфордом.

Во втором тайме за "чаек" отличился их воспитанник Джек Хиншельвуд, установивший рекорд текущего сезона АПЛ.

Хиншельвуд в возрасте 18 лет и 239 дней стал самым молодым автором гола в этой кампании чемпионата Англии.

На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 2:1 в пользу коллектива Роберто де Дзерби.

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