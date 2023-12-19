Боруссия - Майнц 1:1: обзор матча и результат игры 19.12.2023

Во вторник, 19 декабря, в рамках 16-го утра Бундеслиги Боруссии принимала Майнц. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Все голы пришлись на первый тайм встречи. На забитый мяч Юлиана Брандта гости ответили Зепп ван ден Берг.

Таким образом после 16-ти туров Боруссия занимает пятое место, набрав 27 очков.

В свою очередь Майнц поднялся на 15-ю строчку с десятью баллами.

Статистика матча Боруссия - Майнц

Боруссия Дортмунд - Майнц 1:1

Голы: Брандт, 29 - ван ден Берг, 43

Владение мячом: 64% - 36%

Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 1.12

Удары: 20 - 11

Удары в створ: 8 - 6

Угловые: 6 - 1

Фолы: 11 - 14

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