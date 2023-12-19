Боруссия - Майнц 1:1: обзор матча и результат игры 19.12.2023
"Шмели" вновь потеряли очки.
Во вторник, 19 декабря, в рамках 16-го утра Бундеслиги Боруссии принимала Майнц. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Все голы пришлись на первый тайм встречи. На забитый мяч Юлиана Брандта гости ответили Зепп ван ден Берг.
Таким образом после 16-ти туров Боруссия занимает пятое место, набрав 27 очков.
В свою очередь Майнц поднялся на 15-ю строчку с десятью баллами.
Статистика матча Боруссия - Майнц
Боруссия Дортмунд - Майнц 1:1
Голы: Брандт, 29 - ван ден Берг, 43
Владение мячом: 64% - 36%
Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 1.12
Удары: 20 - 11
Удары в створ: 8 - 6
Угловые: 6 - 1
Фолы: 11 - 14
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!