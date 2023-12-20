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РБ Лейпциг согласовал контракт с хавбеком Наполи

Вскоре игрок сменит Серию А на Бундеслигу.
Сегодня, 11:54
Элиф Элмас / Getty Images
Элиф Элмас / Getty Images

В ближайшее время должен состояться трансфер хавбека Наполи Элифа Элмаса в РБ Лейпциг.

Недавно клубы договорились о сумме, которую немцы заплатят итальянцам за 24-летнего северомакедонца - 25 миллионов евро. 

Теперь же, по информации Фабрицио Романо, "быки" договорились с самим игроком об условиях личного контракта. Таким образом все идет к тому, что футболист переедет в Германию, когда в январе откроется трансферное окно.

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Наполи приобрел Элмаса летом 2019 года, выкупив его контракт у Фенербахче за 16,4 миллиона евро.

За это время он принял участие в 189 матчах неаполитанцев во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи РБ Лейпциг Элиф Элмас

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