РБ Лейпциг согласовал контракт с хавбеком Наполи

Вскоре игрок сменит Серию А на Бундеслигу.

В ближайшее время должен состояться трансфер хавбека Наполи Элифа Элмаса в РБ Лейпциг.

Недавно клубы договорились о сумме, которую немцы заплатят итальянцам за 24-летнего северомакедонца - 25 миллионов евро.

Теперь же, по информации Фабрицио Романо, "быки" договорились с самим игроком об условиях личного контракта. Таким образом все идет к тому, что футболист переедет в Германию, когда в январе откроется трансферное окно.

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Наполи приобрел Элмаса летом 2019 года, выкупив его контракт у Фенербахче за 16,4 миллиона евро.

За это время он принял участие в 189 матчах неаполитанцев во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами.

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