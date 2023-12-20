Ливерпуль - Вест Хэм: обзор и результат матча Кубка английской Лиги: 20.12.2023

"Красные" сэкономили силы на вторую половину встречи, где забили большинство своих голов.

В рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги Ливерпуль встретился с Вест Хэмом.

Обе половины встречи прошли при доминировании коллектива Юргена Клоппа, но имели разное содержание.

В первом тайме хозяева в целом переигрывали соперника, но полурезервный состав Ливерпуля создавал не особо острые моменты против полурезервного состава Вест Хэма. Единственный гол был забит Домиником Собослаем.

После перерыва оба тренера начали постепенно освежать игру ключевыми исполнители, но сработали замены лишь у Клоппа. Салах отметился забитым голом, Ибраима Конате голевой передачей, а Трент Александр-Арнольд на свой счет записал сразу два ассиста.

Также дубль, но уже из голов оформил хавбек "красных" Кертис Джонс, забив сперва на 56, а затем на 84 минуте, хотя стоит отметить, что англичанин играл с первых минут.

За лондонский клуб "голом престижа" отличился Джаррод Боуэн

Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм

Ливерпуль - Вест Хэм 5:1

Голы: Собослай, 28, Джонс, 56, 84, Гакпо, 71, Салах, 82 - Боуэн, 77

xG: 2.80 - 0.05

Удары: 28 - 2

Удары в створ: 11 - 1

Владение мячом: 67% - 33%

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