Футболистка Баварии забыла надеть шорты перед выходом на замену

Джулия Гвинн вовремя поняла, что для выхода на поле ей чего-то не хватает.

Проблемы с экипировкой в футболе не являются чем-то неординарным, но эта история выделилась по-особенному.

Недавно на одном футбольном поле сошлись женские команды Нюрнберга и Баварии.

В середине второго тайма у мюнхенского клуба должна была состояться замена - на поле собиралась выйти Джулия Гвинн.

В процессе подготовки они с изумлением заметила одну вещь, а если быть точнее, ее отсутствие - немка забыла надеть игровые шорты. Из-за этого замену пришлось ненадолго отложить, пока Джулия бегала в раздевалку исправлять ситуацию.

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Гвинн появилась на поле на 62-й минуте при счете 1:0 в пользу Баварии. Но спустя десять минут Нюрнберг отыгрался за счет реализованного пенальти, назначенного за фол со стороны (нет, не Гвинн) Джорджии Стенвей.

За счет этой потери очков Бавария не смогла вернуться на вершину таблицы чемпионата Германии. Теперь мюнхенский коллектив отстает от лидера в лице Вольфсбурга на один балл.

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