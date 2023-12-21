Аутсайдер Бундеслиги распрощался с главным тренером

Главный тренер Кельна Штеффен Баумгарт покинул занимаемую должность.

"Козлы" на своем официальном сайте объявили, что руководство клуба и 51-летний специалист договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

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Причиной отставки Баумгарта стали неудовлетворительные спортивные результаты команды. Последним матчем немецкого специалиста во главе "козлов" стал поединок 16-го тура Бундеслиги с Унионом, в котором его подопечные потерпели поражение со счетом 0:2.

Баумгарт возглавлял Кельн с лета 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выступала на групповом этапе Лиги конференций и заняла 11-е место в чемпионате Германии.

В нынешней кампании Кельн идет на предпоследней, 17-й, позиции в турнирной таблице Бундеслиги, набрав десять очков в 16 сыгранных матчах.

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