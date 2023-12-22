Клопп: Мне нравится, что ФИФА и УЕФА получают небольшую встряску

Юрген Клопп поддержал официальное заявление клуба, что Ливерпуль выступает против Суперлиги.

Однако при этом немецкий специалист отметил, что рад подобным событиям в европейском футболе, УЕФА и ФИФА необходима была встряска.

"Я на 100% согласен с этим заявлением Ливерпуля. Но я рад, что мы наконец-то пришли к некоторому пониманию того, что ФИФА, УЕФА и другие организации не могут просто делать то, что они хотят.

В будущем нам придется говорить о многих вещах. Если мы просто будем делать то, что делают они – например, проводить больше соревнований и играть больше матчей – у нас не будет реального права голоса в том, что происходит. Мне нравится, что они получают небольшую встряску", - приводит слова тренера BBC.

Также вы можете ознакомиться со списком клубом, которые уже официально выступили против Суперлиги.

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