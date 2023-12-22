Хавбек Сити уведомил руководство клуба о своем желании уйти
Кэлвин Филлипс не намерен задерживаться в Манчестере.
Кэлвин Филлипс уведомил руководство Манчестер Сити о своем желании уйти в январе, пишет The Guardian.
Английский хавбек через агентов подтвердил, что намерен покинуть клуб в ближайшее время. Сити не планирует удерживать игрока.
Кэлвин рассчитывает найти клуб, в котором он получит стабильное игровое время, а также шанс поехать со сборной на Евро.
Гвардиола на игрока не рассчитывает, зато им интересуются Ньюкасл и Ювентус. Куда хотел бы отправиться игрок неизвестно.
Ранее также сообщалось, что Ювентус определился с позицией по Суперлиге.
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