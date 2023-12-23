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Тебас: Ставлю 100 ужинов, что Суперлиги не будет в ближайшем будущем

Функционер уверен, что весь проект - это обман.
Сегодня, 14:54
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с уверенностью, что Суперлига не будет создана в ближайшее время.

Напомним, недавно суд ЕС признал неправомерными действия УЕФА и ФИФА против Суперлиги, потому о турнире вновь заговорили.

Однако Тебас убежден, что проекту никогда не воплотиться в реальность. Хотя бы потому, что бесплатный футбол, который обещают организаторы, попросту невозможен.

"Чудо с хлебом и рыбой совершил Иисус Христос, а не Бернд Райхарт генеральный директор A22. Суперлиги не будет ни в краткосрочной, ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе.

Юридически это невозможно. Экономически это неустойчиво. Бесплатный футбол невозможен, это будет экономический провал. Нельзя обмануть людей, сказав, что футбол будет бесплатным. Ставлю 100 ужинов на то, что в ближайшие годы мы его не увидим. И на тысячу ужинов, что он не будет бесплатным", - приводит слова функционера 90Min.

Ранее также сообщалось, что глава Суперлиги уверен, что легко наберет 64 команды.

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