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Гендиректор Суперлиги не сомневается в том, что турнир наберет 64 команды

Организаторы спокойны, несмотря на заявления других клубов.
Сегодня, 23:19
Бернд Райхарт / Getty Images
Бернд Райхарт / Getty Images

Гендиректор Суперлиги Бернд Райхарт уверен, что турнир наберет нужное число участников. 

«Мы убеждены, что легко заполним 64 места. Мы хотим дальше развить свое предложение, ведь теперь клубы наконец-то могут действовать в открытую и не опасаясь санкций. Они могут рассмотреть предложение и помочь нам найти то, что снова сделает европейский футбол великим".

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"Германия сейчас тоже ощущает давление на международной арене, особенно со стороны АПЛ. Мы считаем, что наше предложение – очень хорошая возможность дать европейским и немецким клубам шанс стать сильнее, получив еще одну опору", – сказал Райхарт в интервью Welt.

Напомним, в данный момент в Суперлиге официально зарегистрированы лишь две команды - Реал и Барселона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига

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