Гендиректор Суперлиги не сомневается в том, что турнир наберет 64 команды
Гендиректор Суперлиги Бернд Райхарт уверен, что турнир наберет нужное число участников.
«Мы убеждены, что легко заполним 64 места. Мы хотим дальше развить свое предложение, ведь теперь клубы наконец-то могут действовать в открытую и не опасаясь санкций. Они могут рассмотреть предложение и помочь нам найти то, что снова сделает европейский футбол великим".
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"Германия сейчас тоже ощущает давление на международной арене, особенно со стороны АПЛ. Мы считаем, что наше предложение – очень хорошая возможность дать европейским и немецким клубам шанс стать сильнее, получив еще одну опору", – сказал Райхарт в интервью Welt.
Напомним, в данный момент в Суперлиге официально зарегистрированы лишь две команды - Реал и Барселона.
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