МЮ повторил антирекорд более чем 30-летней давности

Манкунианцы не забивают четыре матча подряд во всех турнирах

В рамках 18-го тура АПЛ МЮ проиграл Вест Хэму со счетом 0:2.

Как сообщает twitter-аккаунт Football on TNT Sports, манкунианцы повторили рекорд почти 30-летней давности. Коллектив Эрика тен Хага не забивает уже четыре матча подряд.

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Последний матч, в котором "красные дьяволы" забивали случился 6 декабря. Тогда Манчестер Юнайтед обыграл Челси со счетом 2:1.

На данный момент клуб находится на 8 месте в АПЛ с 28 очками в активе.

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