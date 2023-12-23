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Борнмут Забарного забил юбилейный гол в АПЛ

"Вишни" отметились 300-ым голом в элитном дивизионе чемпионата Англии в своей истории.
Сегодня, 18:33
Доминик Соланке / Getty Images
Доминик Соланке / Getty Images

В рамках 18-го тура чемпионата Англии Борнмут Ильи Забарного встречается с Ноттингемом.

"Вишни" первыми пропустили, но довольно быстро сравняли. Забитый мяч на свой счет записал их форвард Доминик Соланке.

Англичанин стал автором юбилейного 300-го гола в истории своего клуба в элитном дивизионе Англии. Также Доминик впервые в своей карьере отметился в двух матчах подряд.

На момент написания новости счет уже 1:2 в пользу Борнмута. Второй гол за коллектив Андони Ираола также забил Соланке.

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