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Манчестер Сити пытается договориться о трансфере очередного аргентинского таланта

У "горожан" все еще есть серьезный конкурент в лице одного лондонского клуба.
Сегодня, 00:30
Клаудио Эчеверри / Getty Images
Клаудио Эчеверри / Getty Images

Манчестер Сити работает над переходом талантливого хавбека Ривер Плейт Клаудио Эчеверри.

Как сообщает Фабрицио Романо, англичане продолжают настаивать на трансфере 17-летнего полузащитника, чья стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Однако для осуществления своего плана команде Пепа Гвардиолы придется выдержать конкуренцию со стороны лондонского Челси.

При этом, по информации Романо, аргентинцем также сильно интересуется Барселона. Каталонцы высоко оценивают умения и потенциал футболиста, однако у клуба есть определенные проблемы с финансовым фэйр-плей, а потому о трансфере "сине-гранатовые" пока не думают.

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Стоит отметить, что Клаудио Эчеверри перешел в первую команду Ривер Плейт лишь прошлым летом, до этого выступая за вторую команду многократного чемпиона Аргентины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Ривер Плейт

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