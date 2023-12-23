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Рома - Наполи 2:0: обзор матча и результат игры 23.12.2023

На поле было больше борьбы, чем футбола, что и привело к сразу двум удалениям в составе партенопейцев.
Вчера, 23:59
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

В субботу, 23 декабря, в Риме на Стадио Олимпико состоялся центральный матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором Рома принимала Наполи.

Обе команды подходили к очной встрече далеко не в лучших кондициях: неаполитанцы завоевали три победы в последних восьми матчах, а "джаллоросси" - три победы в девяти играх.

И все-таки к этому поединку лучше подготовились подопечные Жозе Моуриньо. Отдав мяч сопернику, римляне играли в первом тайме на контратаках и создали несколько опасных моментов. У гостей же все было очень плохо.

Ключевое событие всей встречи состоялось в середине второй половины. На 66-й минуте не выдержали нервы у Маттео Политано. Итальянец убегал в контратаку, но его с фолом остановил Никола Залевски. И вместо того, чтобы забыть этот момент, Политано решил ударить ногой в ответ. Игрок Ромы за свой фол получил желтую карточку, а игрок Наполи - досрочный отдых.

Источник: Getty Images

Десять минут ушло у Ромы на то, чтобы реализовать численное преимущество. Защита гостей заблокировала два удара, но когда мяч оказался у Лоренцо Пеллегрини, ничто не смогло спасти ворота Наполи от пропущенного гола.

На последних минутах все окончательно завершилось, когда Виктор Осимхен, недавно подписавший новый контракт, получил вторую желтую карточку за срыв атаки. Вскоре Ромелу Лукаку поставил точку в матче.

Источник: Getty Images

В итоге Рома заработала три очка, которые позволили ей обойти в таблице Наполи на одно очко - теперь команда Моуриньо занимает шестое место, а команда Вальтера Маццарри идет следом.

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Статистика матча Рома - Наполи 17-го тура Серии А

Рома - Наполи 2:0
Голы: Пеллегрини, 76, Лукаку, 90+6.

Ожидаемые голы (xG): 1,80 - 0,74
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 17 - 7
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 19 - 12

Рома: Патрисиу - Манчини, Льоренте, Н'Дика - Кристенсен (Челик, 75), Кристанте, Паредес (Азмун, 71), Бове, Залевски (Эль-Шаарави, 71) - Белотти (Пеллегрини, 71), Лукаку.

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус (Натан, 88), Руи (Дзербин, 81) - Ангисса, Лоботка (Каюсте, 56), Зелински (Гаэтано, 88) - Политано, Осимхен, Кварацхелия (Распадори, 90).

Предупреждения: Паредес, Кристенсен, Кристанте, Белотти, Залевски, Эль-Шаарави, Азмун - Руи, Жезус, Осимхен.

Удаления: Политано, 66 (Наполи, неспортивное поведение), Осимхен, 86 (Наполи, вторая желтая).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома наполи Серия А

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