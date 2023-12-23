Ливерпуль - Арсенал: обзор и результат матча чемпионата Англии 23.12.2023

В рамках центрального матча 18-го тура чемпионата Англии Ливерпуль встретился с Арсеналом.

Уже в начале матча гости вышли вперед. Габриэль Магальяеш открыл счет в матче, замкнув подачу со штрафного.

Спустя несколько минут Мохаммед Салах упустил очень опасный момент, не сумев сравнять счет, однако, позже египтянин исправился.

На 29-ой минуте все тот же Мохаммед после отличного паса Трента Александра-Арнольда отправил мяч в дальний угол ворот Давида Райи.

Обменявшись голами, команды долгое время вели игру с огромным количеством борьбы и малым количеством ударов, но в концовке команды все же ненадолго "взорвались".

На 78-ой минуте Ливерпуль убежал в контратаку, в ходе которой Мохаммед Салах отдал на Трента Александра-Арнольда, однако, англичанин попал в перекладину с очень выгодной позиции.

Спустя 4 минуты "канониры" претендовали на 11-метровый после падения Кая Хаверца, а в компенсированное время Сака хотел повторить гол Салаха, но после его дальнего удара мяч рикошетом от защитника хозяев отлетел на угловой.

Как итог, ни одна из команд не смогла одержать победу, однако, ничья вполне в пользу Арсенала, ведь они сохраняют лидерство в чемпионате благодаря этому, опережая как раз Ливерпуль и Астон Виллу на один пункт.

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Арсенал

Ливерпуль - Арсенал 1:1

Голы: Салах, 29 - Габриэль, 4

xG: 1.01 - 0.65

Удары: 13 - 13

Удары по воротам: 3 - 2

Владение мячом: 51% - 49%

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас - Собослаи, Эндо, Джонс (Гравенберх, 68) - Салах, Гакпо (Нуньес, 67), Диас (Эллиотт, 68).

Арсенал: Рая - Б. Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко - Эдегор, Райс, Гаверц - Сака, Жезус (Нкетиа, 77), Мартинелли (Троссар, 68).

Предупреждения: Эндо, Салах - Сака, Гаверц, Райс, Нкетиа, Уайт

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