Президент Наполи предложил создать элитный чемпионат в Италии

Де Лаурентис хотел бы иметь в Италии свой аналог НБА.

Аурелио Де Лаурентис предложить создать в Италии Серию Е, которая станет чемпионатом для элитных клубов.

Идея состоит в том, чтобы дать шанс не очень успешным, но очень популярным клубам, таким, как, например, Палермо, шанс снова стать элитой.

А в примера, Де Лаурентис привел НБА, где чемпионат хоть и закрытый, но при этом безумно популярный среди болельщиков.

"Я бы сделал серию E, где E означает элита. Только клубы со значительным количеством болельщиков. Палермо, который дает экономические гарантии, не смог бы уйти из Серии D. Бари, имеющий базу в миллион двести тысяч болельщиков, не может оставаться там, где он есть.

К семи-восьми командам, которые доминируют в таблице, давайте добавим еще семь, у которых могут быть такие же амбиции. И будет 14 клубов в элитной серии. Затем две группы Серии А по двадцать команд. А все остальное – дилетантство.

Есть пример баскетбола в Америке. Там переполненные арены. На матч Лейкерс вы не сможете достать билет.

Тогда спросите себя, сколько они зарабатывают. А некоторые возражают, что не будет хватать соревновательного духа. Все это неправда", – приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

Ранее также сообщалось, что Милан определился, что делать с Пиоли.

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