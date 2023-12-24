Милан принял решение по главному тренеру
Милан наконец решил, что делать со Стефано Пиоли, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что "россонери" показывают очень неровную игру, однако идут на третьем месте в Серии А, а также квалифицировались в Лигу Европы.
При этом уже некоторое время ходят слухи о возможной отставке главного тренера Стефано Пиоли.
Итальянское издание утверждает, что клуб решил пока не увольнять специалиста. Ключевую роль в этом решении сыграла поддержка тренера игрокам, большинство из которых выступили против отставки Пиоли.
Тем не менее, менеджеру стоит доказать свою профпригодность до лета. Клуб уже рассматривает вариант с приглашением Антонио Конте, либо передать команду текущему тренеру молодежки Иньяцио Абате.
Ранее также сообщалось, что Интер намерен поработать над глубиной состава в атаке.
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