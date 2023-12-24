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Милан принял решение по главному тренеру

Стефано Пиоли останется в команде минимум до лета.
Сегодня, 11:36
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Милан наконец решил, что делать со Стефано Пиоли, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что "россонери" показывают очень неровную игру, однако идут на третьем месте в Серии А, а также квалифицировались в Лигу Европы.

При этом уже некоторое время ходят слухи о возможной отставке главного тренера Стефано Пиоли.

Итальянское издание утверждает, что клуб решил пока не увольнять специалиста. Ключевую роль в этом решении сыграла поддержка тренера игрокам, большинство из которых выступили против отставки Пиоли.

Тем не менее, менеджеру стоит доказать свою профпригодность до лета. Клуб уже рассматривает вариант с приглашением Антонио Конте, либо передать команду текущему тренеру молодежки Иньяцио Абате.

Ранее также сообщалось, что Интер намерен поработать над глубиной состава в атаке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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