Итальянский клуб намерен подписать форварда Порту бесплатно

Интер намерен летом увеличить глубину состава, потому начал переговоры с Мехди Тареми, пишет Calciomercato.

По информации издания, "нерадзурри" хотят подстраховаться на случай проблем у Мартинеса и Тюрама, потому хотят подписать еще одного форварда.

Ключевой целью является игрок Порту Мехди Тареми, чей контракт с клубом заканчивается летом. Потому уже сейчас Интер начал с ним переговоры, чтобы летом забрать Мехди бесплатно.

Интересно, что ранее иранца связывали с переходом в Милан, вероятно, "россонери" попробуют навязать соседям борьбу за форварда.

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