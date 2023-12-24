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Итальянский клуб намерен подписать форварда Порту бесплатно

Тареми должен помочь с глубиной состава.
Сегодня, 10:55
Мехди Тареми / Getty Images
Мехди Тареми / Getty Images

Интер намерен летом увеличить глубину состава, потому начал переговоры с Мехди Тареми, пишет Calciomercato.

По информации издания, "нерадзурри" хотят подстраховаться на случай проблем у Мартинеса и Тюрама, потому хотят подписать еще одного форварда.

Ключевой целью является игрок Порту Мехди Тареми, чей контракт с клубом заканчивается летом. Потому уже сейчас Интер начал с ним переговоры, чтобы летом забрать Мехди бесплатно.

Интересно, что ранее иранца связывали с переходом в Милан, вероятно, "россонери" попробуют навязать соседям борьбу за форварда.

Ранее также сообщалось, что Рома неожиданно обыграла Наполи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан

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