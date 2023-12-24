Травма Цимикаса заставили Ливерпуль изменить трансферные планы

Переход Инасиу в январе стал весьма вероятным.

Ливерпуль срочно изменил трансферные планы на январь, утверждает teamTalk.

В матче против Арсенала травму получил Костас Цимикас, оставив Ливепуль без профильных левых защитников. Это заставляет клуб агрессивней дейстовать на трансферном рынке в январе.

Ранее различные источники утверждали, что мерсисайдцы располагают бюджетом в примерно 40 млн фунтов на январь. Эти деньги клубу придется потратить на защитника.

В шорт-листе клуба находится Пьеро Инкапье и Гонсалу Инасиу, при чем именно португалец является приоритетным вариантом.

Однако Спортинг согласится отпустить игрока в январе только при условии, что покупатель заплатит клаусулу в 60 млн фунтов. Будет ли делать это Ливерпуль - интересный вопрос.

Ранее также сообщалось, что Барселона может готовить продажу Левандовски.

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