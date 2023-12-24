Травма Цимикаса заставили Ливерпуль изменить трансферные планы
Ливерпуль срочно изменил трансферные планы на январь, утверждает teamTalk.
В матче против Арсенала травму получил Костас Цимикас, оставив Ливепуль без профильных левых защитников. Это заставляет клуб агрессивней дейстовать на трансферном рынке в январе.
Ранее различные источники утверждали, что мерсисайдцы располагают бюджетом в примерно 40 млн фунтов на январь. Эти деньги клубу придется потратить на защитника.
В шорт-листе клуба находится Пьеро Инкапье и Гонсалу Инасиу, при чем именно португалец является приоритетным вариантом.
Однако Спортинг согласится отпустить игрока в январе только при условии, что покупатель заплатит клаусулу в 60 млн фунтов. Будет ли делать это Ливерпуль - интересный вопрос.
Ранее также сообщалось, что Барселона может готовить продажу Левандовски.
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