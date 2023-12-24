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Барселона контактировала с агентом в Саудовской Аравии

Клуб, вероятно, готовит трансфер Левандовски.
Сегодня, 13:47
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Барселона связывалась с неким агентом в Саудовской Аравии, пишет Diario Sport.

По информации издания, каталонцы хотели узнать о возможных предложениях по Роберту Левандовски.

Похоже, что Барса готова продать форварда летом в Саудовскую Аравию, если поступит удовлетворительное предложение.

Издание утверждает, что часть руководства клуба недовольна выступлениями поляка в этом сезоне, у Роберта девять голов в 21 матче в текущем сезоне.

Ранее также сообщалось, что Бензема попал под шквал критики.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

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