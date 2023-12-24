"Он - это обуза": Невилл раскритиковал Зинченко после матча с Ливерпулем

Легенда МЮ Гари Невилл обрушился с критикой на Александра Зинченко.

Напомним, Арсенал и Ливерпуль разошлись результативной ничьей. Мерсисайдцы забили свой гол после того, как Салах обыграл украинца и отправил мяч в сетку.

Невилл назвал Зинченко обузой для команды за действия украинца в матче такого калибра.

"Нужно убрать Зинченко, нужно посмотреть на скамейку запасных. Он – это обуза. Снова теряет мяч против такого игрока, как Салах, у которого топ-уровень. Что он делает, пытаясь так играть на своей половине поля? В такой атмосфере и в такого типа матче", – приводит слова Невилла Football London.

Ранее также легенда Арсенала раскритиковал президента Реала.

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