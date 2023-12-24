Легенда Арсенала - о Флорентино Пересе: Он плюет и гадит на УЕФА

Бывший игрок Арсенала и сборной Франции Эммануэль Петр высказался в адрес президента Реала Флорентино Переса.

"Кого пытается обмануть Перес? Вы видели видео с ним? Он устраивает шоу в голливудском стиле со всеми трофеями еврокубков под эгидой УЕФА".

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"Он плюет, он гадит на УЕФА, а потом использует образ, который помог ему создать легенду этого клуба", – сказал француз в интервью RMC Sport.

Напомним, 21 декабря, прошло заседание Суда Европейского союза, который вынес вердикт, что УЕФА и ФИФА не могут препятствовать созданию Суперлиги.

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